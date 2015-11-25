وزير النقل لوائل الإبراشى: مترو الأنفاق يخسر 240 مليون جنيه سنويا

قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن هدف الوزارة أن يكون قطاع النقل فى مصر داعم لخزينة واقتصاد الدولة، وفى نفس الوقت يقوم بالاكتفاء الذاتى للقطاع، مضيفا أن خطة وزارة النقل هو المحافظة على البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل والعدالة الاجتماعية.

وشدد وزير النقل، خلال حواره مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساءا" المذاع على قناة دريم،على ضرورة عدم المساس بحق الدولة، موضحا أن المواطنين يعتقدون أن مترو الانفاق يربح فى الوقت الذى يخسر فيه المترو ما يقرب من 20.5 مليون جنيه فى الشهر أى 240 مليونا فى السنة.

وأضاف الجيوشى، أن الزيادة المقترحة على تذكرة مترو الانفاق لن تشمل محدودى الدخل والطلبة والموظفين من رواد المترو من خلال الاشتراكات، مضيفا أن الزيادة المقترحة على سعر التذكرة ستؤدى إلى نقطة التعادل مع خسارة المترو.

وزير النقل لـ"العاشرة مساءً": "قطارات الدرجة الثالثة زبالة وهنطورها"

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