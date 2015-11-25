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عالم الآثار البريطانى نيكولاس ريفز يصل إلى الأقصر

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عالم الآثار البريطانى نيكولاس ريفز يصل إلى الأقصر عالم الآثار البريطانى نيكولاس ريفز يصل إلى الأقصر
وصل عالم الآثار البريطانى نيكولاس ريفز إلى الأقصر مساء اليوم الثلاثاء على متن رحلة للطيران، وكان فى استقباله بالمطار محمد بدر محافظ الأقصر.

وصرح اللواء حسنى حسين مدير شرطة السياحة والأثار بالأقصر أنه من المقرر أن يحضر "ريفز" غدا قيام التلفزيون اليابانى بعملية تصوير فيلم وثائقى عن الحضارة المصرية والفرعونية القديمة، مشيرا إلى أنه سيتم تصوير عدد من المناطق الأثرية بالبر الغربى.
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