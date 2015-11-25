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بعد انتقاد تصريحه عن نباتات الخرسانة..حمدى بخيت:"ثقافة الناس قاصرة"

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بعد انتقاد تصريحه عن نباتات الخرسانة..حمدى بخيت:"ثقافة الناس قاصرة" بعد انتقاد تصريحه عن نباتات الخرسانة..حمدى بخيت:"ثقافة الناس قاصرة"
علق اللواء حمدى بخيت الخبير الاستراتيجى والذى يخوض جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية بدائرة مدينة نصر، على إعادة تداول فيديوهات له تحدث فيها عن تصنيع الخرسانة من النباتات ، قائلًا : " مش ذنبى إن ثقافة الناس قاصرة وغير ملمة بالتقدم ، فهناك نباتات تستخدم فى صناعة الخرسانة ، ومش بعد خبرتى نقول أن العلم سحر وجدل" مضيفًا :" الطاقة الحرة متعارف عليها فى مجال البحث العلمى ولا نتكلم عن وهم ".

وأضاف اللواء حمدى بخيت: "كل هذه الموضوعات أفكار للتنمية غير نمطية ، وانا اسعى لكل ما هو جديد وهناك فكر جديد ، فمثلًا أصوات الرياح والعصافير والموسيقى أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد فى سرعة نمو النباتات".

وأوضح "بخيت"، إنه يستبعد فكرة التنسيق مع أى من المرشحين، مشيرًا إلى أن التنسيق صعب وليس عملا سياسيا وليس فيه صدق مع الجمهور خاصة فى الانتخابات الفردية ويمكن أن تكون تدليس على الناخب.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى أعادوا نشر قديم له يتحدث فيه عن إمكانية استغلال بعض انواع الأشجار فى عمل الخرسانة وانتقدوا تلك التصريحات.

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