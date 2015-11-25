الشرطة تعيد طفلين لأحضان والدتهما بعدما فقدتهما فى زحام المترو

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية من العثور على طفلين فقدتهما والدتهما فى الزحام بمترو الأنفاق، وأعادتهما لها.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة بمحطة سراى القبة قد تلقت بلاغا من موطن بالعثور على طفلين فى حالة بكاء.
وتم الحصول على بياناتهما وتعميم نشرة بالأوصاف فى جميع محطات المترو، حتى تم التوصل إلى والدتهما التى أكدت أنها فقدتهما بسبب الزحام.
وقدمت الأم الشكر لرجال الشرطة وتعهدت بحسن رعاية الطفلين، وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 11/388 ح القسم.