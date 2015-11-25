الشرطة تعيد طفلين لأحضان والدتهما بعدما فقدتهما فى زحام المترو

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية من العثور على طفلين فقدتهما والدتهما فى الزحام بمترو الأنفاق، وأعادتهما لها.

كانت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة بمحطة سراى القبة قد تلقت بلاغا من موطن بالعثور على طفلين فى حالة بكاء.

وتم الحصول على بياناتهما وتعميم نشرة بالأوصاف فى جميع محطات المترو، حتى تم التوصل إلى والدتهما التى أكدت أنها فقدتهما بسبب الزحام.

وقدمت الأم الشكر لرجال الشرطة وتعهدت بحسن رعاية الطفلين، وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 11/388 ح القسم.