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نائب الإسماعيلية بعد الفوز: وضع حد أدنى للمعاش والبطاله وتطوير المستشفيات أهم أولوياتى

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نائب الإسماعيلية بعد الفوز: وضع حد أدنى للمعاش والبطاله وتطوير المستشفيات أهم أولوياتى نائب الإسماعيلية بعد الفوز: وضع حد أدنى للمعاش والبطاله وتطوير المستشفيات أهم أولوياتى
أكد المهندس محمود عثمان، الفائز بالدائرة الاولى بالاسماعيلية، على ضرورة إزالة كافة المعوقات التى تفرق بين المواطنين فى جميع مناحى الحياة وتقليل الفجوة بين المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية لذلك يجب أن يكون هناك مشروع قانون يحاسب من يرتكب جرما يتعلق باستغلال السلطة أو النفوذ أو الرشوة وان يكون التطبيق علنيا لردع كل من تسول له نفسه أن يسلب المواطن حقه.

وقال المهندس محمود عثمان نائب الإسماعيلية والفائز الوحيد على مستوى الدوائر الأربعة من أول جولة بالدائرة الأولى وباكتساح حيث حقق اعلى نسبة تصويت وصلت إلى 74% من إجمالى الناخبين بعدد أصوات 52 الف و389 صوت وفى أول تصريح صحفى له لــ"اليوم السابع" أن دور المجلس النيابى تعاظم حتى أصبح يتقاسم السلطة مع الدولة ممثلة فى رئيسها فقد خصص الدستور البرلمان ب35 اختصاصا مقابل 36 اختصاصا لرئيس الدولة وبهذا يستطيع المجلس الجديد أن يمارس دورة فى إدارة البلاد بشكل جيد.

وأشار عثمان إلى أن هناك مشاكل ومعوقات موجودة فى جميع الدوائر والمحافظات تختلف طبقا للموقع الجغرافى والموارد الطبيعية والنسيج الاجتماعى ولذلك لابد من تشريعات وقوانين مكملة للدستور للتصدى لها ويظل النائب البرلمانى حاملا هموم دائرته حتى يتم انتخاب المجالس المحلية ولذلك سأظل حريصا على الاستماع لشكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها.

وأضاف عثمان أنة يسعى أن يقدم مجموعة من المقترحات لإصدار مشروع قانون ومنها على سبيل المثال قانون يضمن للقادر على العمل ولم تتاح له فرصة عمل أن يحصل على معاش بطالة لمدة محددة مع وضع معايير للمعاش والتحقق من عدم قدرته على الحصول على عمل مناسب ووضع حد أدنى للمعاش يتناسب مع التضخم السنوى تفعيل نظام تأمينى وعلاجى لجميع المواطنين وكافة الشرائح المجتمعية وتطوير المستشفيات وتوفير العلاج على نفقة الدولة وتجريم الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية فى حالة الطوارئ فى المستشفيات العامة والخاصة.

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