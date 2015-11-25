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وزير النقل لـ"العاشرة مساءً": "قطارات الدرجة الثالثة زبالة وهنطورها"

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وزير النقل لـ"العاشرة مساءً": "قطارات الدرجة الثالثة زبالة وهنطورها" وزير النقل لـ"العاشرة مساءً": "قطارات الدرجة الثالثة زبالة وهنطورها"
قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن خطة تطوير السكة الحديد، ستتضمن قطارات الدرجة الثالثة والتى وصفها بأنها "زبالة"- على حد قوله، موضحا أن التطوير سيشمل خمسة أشياء فى هذه القطارات وهى "تطوير الحمامات بها، تعديل الشبابيك لتكون سهلة الفتح والغلق، تركيب أبواب جديدة بها محكمة الغلق، إنارة جميع عربات القطار، بالإضافة إلى نظافة جميع عربات قطارات الدرجة الثالثة"، لافتا إلى أن هذا التطوير مبدئى وبعد ذلك سيكون هناك تطويرات أخرى لهذه القطارات، وكذلك الوضع فى المحطة نفسها.

وأضاف الجيوشى خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة دريم، أن قطاع النقل فى لا يقبل أن يتورط مرة أخرى فى الاستدانة بقروض ولا نقبل أن نأخذ قروضا أخرى، وأن توجهات الدولة فى المرحلة الحالية هى الابتعاد عن القروض قدر المستطاع، مضيفا أن وزارة النقل وضعت تخطيطا لتطوير هيئة السكة الحديد وتم عرضه على رئيس الوزراء وتم وضع خمس ورش عمل، مشيرا إلى أن هنك خطة عاجلة أخرى بالتوازى مع خطة التطوير حتى يشعر المواطن بما يتم تنفيذه.

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مصر 365

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