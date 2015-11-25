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أخبار الأردن اليوم.. عاهل الأردن يؤكد على أهمية دور روسيا فى سوريا

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أخبار الأردن اليوم.. عاهل الأردن يؤكد على أهمية دور روسيا فى سوريا أخبار الأردن اليوم.. عاهل الأردن يؤكد على أهمية دور روسيا فى سوريا
تصدر أخبار الأردن اليوم مقابلة عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى مع الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" لبحث الملف السورى والتهديدات التى يمثلها تنظيم داعش المسلح، وذلك بعد وصوله الاثنين إلى مدينة سوشى الروسية.

وقال الملك عبد الله الثانى على هامش اللقاء إن الأزمة السورية لن تنته سوى بحل سياسى وسيكون لروسيا دور قوى للوصول إليه، لافتا إلى أن الحرب التى تديرها روسيا ضد تنظيم داعش يجب أن تضم باقى القوى الدولية، وليس فى سوريا فقط بل فى العراق أيضا.

وشملت أخبار الأردن اليوم إقلاع طائرتين ميراج فرنسيتين من الأردن للمشاركة فى عمليات قصف لمقار تنظيم داعش المسلح بسوريا، وشاركت فى العملية 4 طائرات رافال من حاملة الطائرات "شارل ديجول" فى عمليات استهداف مقار التنظيم المسلح بسوريا.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية عبر بيانا أن عمليات القصف التى تأتى بعد عملية مذبحة باريس الارهابية استهدفت مراكز تابعة للتنظيم داخل مدينة الرقة التى تعتبر عاصمة لدولة الخلافة المزعومة، مشيرة إلى أن الأهداف دمرت بأكملها، وضلك ضمن خطة لإضعاف تنظيم داعش.

وأبرزت أخبار الأردن اليوم إدانة حكومة المملكة للحوادث الإرهابية التى تمت بكل من ليبيا وتونس والعريش المصرية.

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