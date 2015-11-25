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وصول أهالى قائد مكينة الحفر الساقطة بمنجم السكرى.. ومازال البحث عن جثته جاريا

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وصول أهالى قائد مكينة الحفر الساقطة بمنجم السكرى.. ومازال البحث عن جثته جاريا وصول أهالى قائد مكينة الحفر الساقطة بمنجم السكرى.. ومازال البحث عن جثته جاريا
قال مصدر من منجم السكري جنوب مدينة مرسي علم أن وصل إلي المنجم أهالي سائق المعدة التى سقطت داخل مغارة جبلية داخل المنجم والتى يجرى التنقيب لاستخراج جثته جاى الأن.

وأكد المصدر أن تبين أن السائق يدعي " مصطفي محمد حسن " يبلغ من 27 سنة من قرية العدوة التابعة لمركز ادفوا بمحافظة أسوان ويعمل سائق مكينة حفر عملاقة داخل المنجم والتى سقطت داخل مغارة يبلغ عمقها تقريبا 40 متر.

واضاف المصدر أن مكينة الحفر تابعة لشركة كابيتول للحفر والتنقيب احدي تابعة لوحدي الشركات الأجنبية التي تعمل بنظام المقاولات داخل المنجم.

واضاف المصدر لـ اليوم السابع ان عم السائق قام بتحرير محضر لثبوت حقوق ابن شقيقة المتوفي داخل قسم شرطة مرسي علم وأن الواقعة حدثت اثناء العمل وحمل المحضر رقم 752 لسنة 2015 إداري مرسي علم.

سقوط ماكينة حفر عملاقة داخل مغارة بمنجم السكرى وجارى البحث عن قائدها

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