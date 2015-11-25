جابر القرموطى منتقداً تأمين قضاة العريش: "مافيش خطة ولا حماية وهناك خلل"

انتقد الإعلامى جابر القرموطى، الأداء الأمنى فى تأمين مقر إقامة القضاة بفندق العريش، مؤكداً أنه لا يوجد رصد أو خطة أو حماية كافية لهؤلاء القضاة، لافتا إلى أن انتقاده ليس هجوما على أجهزة الأمن وإنما حافز لتحديد الأمور إلى أين تسير.

وقال القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية ONTV منفعلاً: "اللى دخل الفندق دخل إزاى؟.. قولوا لنا وماتقوليش فرنسا ولا ألمانيا، عشان مش دى اللبانة اللى نقولها كل شوية.. المسألة مش كدا، الناس مش فى الشارع، دا جوة الفندق اللى المفروض أن فيه حماية، ليه مافيش حماية كافية ولا خطط ولا رصد.. لا يا فندم ممكن نغير خططنا شوية والجهات المسئولة فى العريش تشوف الخطط".

وتابع: "من الممكن أن يكون هناك استهداف لأى مواطن مدنى لأنه لا يوجد حماية كافية.. لكننا نتحدث هنا عن ناس بفندق المفترض أنه مؤمن وبه قضاة مستهدفون، مثلهم مثل رجال الداخلية والجيش.. يبقى لازم ناخد بالنا منهم والباقى ليهم ربنا.. حتى على الأقل فى المكان اللى هما فيه.. نحن نمر بمرحلة تحتاج لإعادة نظر كل أسبوع.. ألم يدرك من خطط للحماية وقوع هذا العمل.. الخلل فين؟.. حققوا يا جماعة.. فى خلل وحاجة مش مظبوطة.. أنا متنيل ومتهبب بسبب ما حدث".

واستطرد: "الناس دى بتعمل إيه؟ أيه الخطط اللى بيعملوها؟ معقولة 3 وعربية مفخخة و2 يخشوا وواحد يخش ومعاه سلاح آلى وحزام ناسف ويخش المطبخ وواحد يجيب طلقات نار ويضرب جوا الفندق، أمال الحماية كانت فين الحماية المؤكدة والخطط اللى اتكلم عنها وزير الداخلية إمبارح وهو بيدلى بصوته فى الانتخابات قال الخطط معززة وكذا وكذا وكذا، طيب مين يا فندم اللى أشرف على هذه الخطط؟.. الإرهابى اسمه إرهابى ليه، عشان داخل يقتل أكبر عدد من الناس، إحنا مالناش غير بعض، وكام دولة أدانت الحادث وانتفضت، بان كى مون عمل إيه.. ولا هايعمل حاجة".

وواصل: "إحنا اللى واقف معانا ربنا، وكل واحد بيعمل لمصلحته، ولولا تماسك الدولة ووجود القوات المسلحة وشرطة متماسكة البلد كانت وقعت من زمان، وإحنا بننادى أن طالما المسألة كده يبقى نخلى بالنا شوية، يا جماعة شوية الأمور لازم تمشى فى إطار منظم أكثر من كده، والباقى نسيبه على ربنا بس فى إشارات بتقول إن فى خلل فى الحتة دى متزعلش إننا بنقولك إن عندك خلل.. تزعل ليه.. أنا بقولك إن عندك خلل، ده حماية لنفسك أنت الأول حماية لولادك حماية لاخوتنا، لا نبغى إلا الإصلاح وأن إحنا نعدل من نفسنا وأن كل مسئول يعرف أنه يكون قد المسئولية فى الوقت اللى إحنا فيه ده وإنه لو مش قد المسئولية يتنحى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكمان يكون فيه محاسبة".