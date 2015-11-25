حظك اليوم لبرج الجدى الخميس 26/11/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الجانب المهنى:

الخبرة تأتى عندما نأخذ دروساً مستفادة مما يحدث لنا ومن حولنا، وحينها تنفتح أمامنا العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل.

على الجانب العاطفى:

هذا الشهر تشعر فيه بالاستقرار فى الحياة العاطفية بشكل ملحوظ، إذا تستطيع أن تتخطى الكثير من المشكلات مع الحبيب.

على الجانب الصحى:

هذه الأيام تشعر بحالة نفسية سيئة تؤثر بشكل ملحوظ على صحتك، لذا حاول ان تندمج وسط الاهل والاصدقاء للخروج سريعاً من هذه الحالة قبل أن تتمكن منك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يقول خبراء الأبراج أن مواليد برج الجدى خلال هذا العام 2015 ستكون معظمها احتفالات بما توصل اليه برج الجدى من نجاحات عديدة فى مجال العمل، بعدما قضوا فترة لا بأس بها من الكد والتعب والمثابرة والجهد بفضل التركيز بقوة فى أداء المهام الخاصة بأعمالهم.