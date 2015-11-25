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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 26/11/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 26/11/2015

لبرج الجوزاء:

على الجانب المهنى:

لا تقلق بشأن ما حلمت به الليلة الماضية عن المشاحنات التى حدثت فى العمل، لا تقلق فأنت على الطريق السليم، حاول أن تتفادى أى شكوك تصل إليك واستمر فى مسيرتك.

على الجانب العاطفى:

توقع أن تقابل شريك حياتك هذه الفترة فى أحد المناطق بشكل غير مُرتب وتلقائية مطلقة، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.

على الجانب الصحى:

إذا كنت تبحث عن الجسم المثالى والوزن الرشيق، حاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

يرى علماء الفلك أن هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الشخصية لمواليد ، فربما يقابلوا شريك حياتهم الذى طالموا حلم بها، وربما يحدث لهم تقدماً ملحوظاً فى مجالهم المهنى وتقدمهم فى العمل، مما يؤثر على نفسيتهم بشكل إيجابى كبير ويتمكنون من إنجاز المزيد والمزيد.

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مصر 365

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