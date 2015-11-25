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حظك اليوم برج الحمل الخميس 26/11/2015

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج الحمل الخميس 26/11/2015

لبرج الحمل:

على الجانب المهنى:
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>أحيانًا تصبح الأمور ضدك بسبب عصبيتك وخروجك عن شعورك، لذلك حاول الحفاظ على هدوئك وتعامل معها بقدر من الحكمة حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.

على الجانب العاطفى:

هناك بعض الأمور تضايق منك الحبيب وأنت تعلمها جيدًا وبالرغم من ذلك لا تعمل لها أى اعتبار، ولذلك احرص على القيام بالأمور الجيدة التى تساعدك فى تحسين علاقتك به.

على الجانب الصحى:

تعانى من بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سيئ فحاول الذهاب إلى أحد الأصدقاء المتخصصين حتى تخرج من هذه الأجواء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

أكد علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الحمل سيتحول مسار حياتهم إلى الأفضل وتتحسن أمورهم بمرور الوقت مما يدفعهم نحو التقدم إلى الأمام ويخلصهم من القلق والتوتر.
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مصر 365

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