حظك اليوم برج العقرب الخميس 26/11/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الجانب المهنى:

الخلافات فى مجال العمل ليس لها طريق سوى الخطورة على حياتك المهنية، ومدى استقرارك فى المكان، لذا حاول إصلاح الوضع سريعا.

على الجانب العاطفى:

يقترح عليك الشريك اليوم قضاء نزهة نيلية لتخرجون من الروتين وحالة الملل وتعيدون الأجواء من جديد، فحاول أن تشاركه تلك الأفكار حتى يشعر منك بالاهتمام وتستطيع التقرب منه أكثر.

على الجانب الصحى:

حاول الحفاظ على استقرارك الصحى الذى توصلت إليه بفضل التعليمات الطبية التى اتبعتها، فاليوم تشعر الآن بتحسن ملحوظ فى حالتك الصحية بعد فترة من المرض.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

يرى علماء الفلك أن عام 2015 هو العام الذى يمنحكم الفرصة للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى، حيث يتعرضون لفترة انتقالية فى حياتهم ليدركوا أهدافهم فى الحياة من جديد على الرغم من التحديات التى يواجهونها.