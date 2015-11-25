أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الخميس 26/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج القوس الخميس 26/11/2015

>

لبرج القوس:

على الجانب المهنى:

بعد ترقيتك فى العمل تبدأ فى رسم خطوات أكثر توسعا حتى تتميز أكثر مما يعود عليك بالنفع والربح فيما بعد وتلفت نظر الرؤساء مما يساعدك على تحسين أوضاعك.

على الجانب العاطفى:

حاول أن تتخلص من عصبيتك الزائدة، فالشريك شخص جيد، لذا احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينكما حتى تصبح حياتكم مستقرة وهادئة.

على الجانب الصحى:

حاول الاشتراك فى بعض الرحلات الترفيهية التى ستعمل على تغير الروتين اليومى الممل الذى تشعر به ويساعد ذلك على تحسى وضعك الصحى بشكل مُلفت وملحوظ.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يرى علماء الفلك أنه بنهاية هذا العام سوف يجنى مواليد برج القوس الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر ذكاء، بالإضافة إلى التعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها فى الماضى ليتمكنوا من بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو من جديد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى