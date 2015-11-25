حظك اليوم برج القوس الخميس 26/11/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

على الجانب المهنى:

بعد ترقيتك فى العمل تبدأ فى رسم خطوات أكثر توسعا حتى تتميز أكثر مما يعود عليك بالنفع والربح فيما بعد وتلفت نظر الرؤساء مما يساعدك على تحسين أوضاعك.

على الجانب العاطفى:

حاول أن تتخلص من عصبيتك الزائدة، فالشريك شخص جيد، لذا احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينكما حتى تصبح حياتكم مستقرة وهادئة.

على الجانب الصحى:

حاول الاشتراك فى بعض الرحلات الترفيهية التى ستعمل على تغير الروتين اليومى الممل الذى تشعر به ويساعد ذلك على تحسى وضعك الصحى بشكل مُلفت وملحوظ.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يرى علماء الفلك أنه بنهاية هذا العام سوف يجنى مواليد برج القوس الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر ذكاء، بالإضافة إلى التعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها فى الماضى ليتمكنوا من بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو من جديد.

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