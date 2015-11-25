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حظك اليوم برج الميزان الخميس 26/11/2015

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج الميزان الخميس 26/11/2015

لبرج الميزان:

على الجانب المهنى:

أنت شخصية قوية وقادر على تخطى هذه الصعوبات التى تواجهك، فحاول أن تتعامل مع الضغوط والمسئوليات التى تواجهك هذه الفترة بشخصيتك وحكمتك وصبرك المعهود.

على الجانب العاطفى:

هذه الفترة من أسوأ الفترات التى تمر عليك مع الحبيب، إذ وصلت العلاقة للفتور بشكل ملحوظ،، ولذلك حاول إنقاذ الأمر سريعًا قبل خسارة الحبيب إلى الأبد.

على الجانب الصحى:

ربما تتعرض هذه الأيام لوعكة صحية شديدة نتيجة تناولك طعامًا ملوثًا وغير صحى، مما يتسبب فى نقلك للمستشفى والبقاء فى الفراش لمدة أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

يرى علماء الفلك أن هذا الأسبوع سوف يشعر مواليد برج الميزان بالنشاط والحيوية اللازمين لأداء الأعمال المطلوبة منهم على أفضل نحو، مما يخلق انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.

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مصر 365

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