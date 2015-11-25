حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الجانب المهنى:

سوف تتمكن من اتخاذ مجموعة من القرارات، فالأوقات الصعبة تأتى قبل السراء لتجعلك تدرك قيمة السعادة مما سيمكنك من تجنب الخسائر الكثيرة التى كانت ستحدث لك.

على الجانب العاطفى:

هذه الأيام سوف تعود المشاعر متدفقة بينك وبين الشريك، فهذا يسعده كثيرا، ويشعر بالاهتمام منك.

على الجانب الصحى:

حاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن الامور التى تزيد من نفسيتك سوءاً، وحاول اتباع إرشادات الأطباء كما كتبوها لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يرى علماء الفلك أن عام 2015 من أهم الفترات التى مرت على مواليد برج الاسد، حيث سيتمكنون من تحقيق جميع أحلامهم التى كانوا يحلمون بها على مدار الفترات الماضية، إذا سوف تتحسن معهم الظروف بشكل ملحوظ بعد تمكنهم من إيجاد طرق جديدة لتحسين أمورهم على المستوى المهنى.

حظك اليوم لبرج الثور:

على الجانب المهنى:

أنت لا تقدم أفضل ما لديك، فالشعور بالكسل ينتابك بشكل كبير هذه الأيام، لذا احرص على بذل المزيد من الجهد وحاول أن تشعر نفسك بالطاقة الإيجابية التى تمنحك القدرة على إتمام كل الأعمال المطلوبة منك بإتقان.

على الجانب العاطفى:

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على الجانب الصحى:

>الخلافات أمر وارد بين كل المرتبطين، لذا حاول أن لا تدع الأمر يأخذ أكثر من وقته ودعك من هذا الأمر والجأ إلى أسلوب النقاش، فهو الأفضل دائماً فى فض الخلافات.

الرياضة هى خير من يحميك من تدهور الحالة الصحية التى توصلت اليها، فكن حذرا وتجنب الإهمال الذى يمكنه التأثير بشكل سيئ على حالتك أكثر وأكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

يرى علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الثور هو عام المفاجآت والأحداث غير المستقرة على الصعيد المهنى والعاطفى، فالتغييرات والتحولات ستكون خير نموذج لهم فى الفترة المقبلة، كما سوف تواجههم بعض الأفكار الجديدة التى تجعلهم يعتمدون عليها ويتوقفون عندها قليلاً.

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الجانب المهنى:

الخبرة تأتى عندما نأخذ دروساً مستفادة مما يحدث لنا ومن حولنا، وحينها تنفتح أمامنا العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل.

على الجانب العاطفى:

هذا الشهر تشعر فيه بالاستقرار فى الحياة العاطفية بشكل ملحوظ، إذا تستطيع أن تتخطى الكثير من المشكلات مع الحبيب.

على الجانب الصحى:

هذه الأيام تشعر بحالة نفسية سيئة تؤثر بشكل ملحوظ على صحتك، لذا حاول ان تندمج وسط الاهل والاصدقاء للخروج سريعاً من هذه الحالة قبل أن تتمكن منك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يقول خبراء الأبراج أن مواليد برج الجدى خلال هذا العام 2015 ستكون معظمها احتفالات بما توصل اليه برج الجدى من نجاحات عديدة فى مجال العمل، بعدما قضوا فترة لا بأس بها من الكد والتعب والمثابرة والجهد بفضل التركيز بقوة فى أداء المهام الخاصة بأعمالهم.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الجانب المهنى:

لا تقلق بشأن ما حلمت به الليلة الماضية عن المشاحنات التى حدثت فى العمل، لا تقلق فأنت على الطريق السليم، حاول أن تتفادى أى شكوك تصل إليك واستمر فى مسيرتك.

على الجانب العاطفى:

توقع أن تقابل شريك حياتك هذه الفترة فى أحد المناطق بشكل غير مُرتب وتلقائية مطلقة، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.

على الجانب الصحى:

إذا كنت تبحث عن الجسم المثالى والوزن الرشيق، حاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

يرى علماء الفلك أن هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الشخصية لمواليد برج الجوزاء ، فربما يقابلوا شريك حياتهم الذى طالموا حلم بها، وربما يحدث لهم تقدماً ملحوظاً فى مجالهم المهنى وتقدمهم فى العمل، مما يؤثر على نفسيتهم بشكل إيجابى كبير ويتمكنون من إنجاز المزيد والمزيد.

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الجانب المهنى:

أحيانًا تصبح الأمور ضدك بسبب عصبيتك وخروجك عن شعورك، لذلك حاول الحفاظ على هدوئك وتعامل معها بقدر من الحكمة حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.

على الجانب العاطفى:

هناك بعض الأمور تضايق منك الحبيب وأنت تعلمها جيدًا وبالرغم من ذلك لا تعمل لها أى اعتبار، ولذلك احرص على القيام بالأمور الجيدة التى تساعدك فى تحسين علاقتك به.

على الجانب الصحى:

تعانى من بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سيئ فحاول الذهاب إلى أحد الأصدقاء المتخصصين حتى تخرج من هذه الأجواء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

أكد علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الحمل سيتحول مسار حياتهم إلى الأفضل وتتحسن أمورهم بمرور الوقت مما يدفعهم نحو التقدم إلى الأمام ويخلصهم من القلق والتوتر.

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

تستطيع تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال العمل بفضل قدراتك العقلية الفائقة ولكن احرص على الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.

على الجانب العاطفى:

لابد من أن تكتسب ثقة الشريك مرة أخرى من جديد، ولذلك حاول أن تطور طريقة تعاملك معه إلى الأفضل.

على الجانب الصحى:

لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان كل 3 شهور، حتى تتلاشى تفاقم مشكلتك الصحية أكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد برج الحوت فى هذا العام ليست على ما يرام، فلابد أن يعملون على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال.

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الجانب المهنى:

يقدر رئيسك فى العمل حجم المجهود الذى قمت به فى الفترة الماضية أثناء إنجاز المهام التى كلفك بها مما يشعره بالسعادة وتوجيه الشكر لك.

على الجانب العاطفى:

حاول أن تتقرب من الحبيب بشكل أكبر وألا تتركه لحاله وشأنه، فهذا الحال لا يرضى به أحد، ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك.

على الجانب الصحى:

حاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك والالام التى تعانى بها فى صدرك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يؤكد علماء الفلك أن أشخاص برج الدلو سيواجهون العديد من التحديات التى تساعدهم على إثبات انفسهم امام زملائهم ورؤسائهم فى العمل، مما يمكنك من الحصول على ترقية او مكافاة مالية فى الايام القليلة القادمة.

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الجانب المهنى:

حاول أن تتلاشى تلك الصعوبات التى تقابلها هذه الأيام مع زملائك فى العمل تدريجيا دون أن تتسبب لك فى أية مشكلات.

على الجانب العاطفى:

احرص على القيام بالأمور التى تسعد الحبيب وتساعدك على التقرب منه، فهذه الفترة تتحسن علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل.

على الجانب الصحى:

بفضل ممارسة الرياضة فى الفترة الماضية سوف تتمتع هذه الفترة بالطاقة والحيوية التى تؤثر إيجابيا على حالتك الصحية، وتساعدك على التخلص من بعض الأمور الصحية المزعجة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يرى علماء الفلك أن مواليد برج السرطان سيتمتعون هذا العام بمزيد من الثقة، وسوف تتغير كل تلك الأمور التى كانت تزعجهم ويمنحهم الحظ الفرص المتعددة للوصول إلى أمور أكثر جدية وانتشارا، فعليهم أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى آفاق بعيدة.

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الجانب المهنى:

تتلقى هذه الأيام الدعم من مديرك والمحيطين بك فى مجال العمل، مما يساعدك على تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وهذا الأمر يمنحك الشعور بالرضا والسعادة.

على الجانب العاطفى:

تعيش حاليا فترة من الاستقرار العاطفى بينك وبين الشريك، فاحذر أى سلوكيات سخيفة تعكر صفو العلاقة بينكما.

على الجانب الصحى:

حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب للحالة التى تعانى منها منذ اسبوع حتى تعود حالتك الصحية هادئة ومستقرة.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك وخبراء الأبراج، حتى يتمكن مواليد برج العذراء من تحقيق الأهداف قبل انتهاء هذا العام، لابد من العمل الجاد والتفانى فى أدائه حتى يستطيعون الوصول إلى النجاح والأهداف المرجوه التى يتمنوها.

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الجانب المهنى:

الخلافات فى مجال العمل ليس لها طريق سوى الخطورة على حياتك المهنية، ومدى استقرارك فى المكان، لذا حاول إصلاح الوضع سريعا.

على الجانب العاطفى:

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على الجانب الصحى:

>يقترح عليك الشريك اليوم قضاء نزهة نيلية لتخرجون من الروتين وحالة الملل وتعيدون الأجواء من جديد، فحاول أن تشاركه تلك الأفكار حتى يشعر منك بالاهتمام وتستطيع التقرب منه أكثر.

حاول الحفاظ على استقرارك الصحى الذى توصلت إليه بفضل التعليمات الطبية التى اتبعتها، فاليوم تشعر الآن بتحسن ملحوظ فى حالتك الصحية بعد فترة من المرض.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

يرى علماء الفلك أن عام 2015 هو العام الذى يمنحكم الفرصة للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى، حيث يتعرضون لفترة انتقالية فى حياتهم ليدركوا أهدافهم فى الحياة من جديد على الرغم من التحديات التى يواجهونها.

حظك اليوم لبرج القوس:

على الجانب المهنى:

بعد ترقيتك فى العمل تبدأ فى رسم خطوات أكثر توسعا حتى تتميز أكثر مما يعود عليك بالنفع والربح فيما بعد وتلفت نظر الرؤساء مما يساعدك على تحسين أوضاعك.

على الجانب العاطفى:

حاول أن تتخلص من عصبيتك الزائدة، فالشريك شخص جيد، لذا احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينكما حتى تصبح حياتكم مستقرة وهادئة.

على الجانب الصحى:

حاول الاشتراك فى بعض الرحلات الترفيهية التى ستعمل على تغير الروتين اليومى الممل الذى تشعر به ويساعد ذلك على تحسى وضعك الصحى بشكل مُلفت وملحوظ.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يرى علماء الفلك أنه بنهاية هذا العام سوف يجنى مواليد برج القوس الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر ذكاء، بالإضافة إلى التعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها فى الماضى ليتمكنوا من بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو من جديد.

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الجانب المهنى:

أنت شخصية قوية وقادر على تخطى هذه الصعوبات التى تواجهك، فحاول أن تتعامل مع الضغوط والمسئوليات التى تواجهك هذه الفترة بشخصيتك وحكمتك وصبرك المعهود.

على الجانب العاطفى:

هذه الفترة من أسوأ الفترات التى تمر عليك مع الحبيب، إذ وصلت العلاقة للفتور بشكل ملحوظ،، ولذلك حاول إنقاذ الأمر سريعًا قبل خسارة الحبيب إلى الأبد.

على الجانب الصحى:

ربما تتعرض هذه الأيام لوعكة صحية شديدة نتيجة تناولك طعامًا ملوثًا وغير صحى، مما يتسبب فى نقلك للمستشفى والبقاء فى الفراش لمدة أيام.