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حظك اليوم برج الأسد الخميس 26/11/2015

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج الأسد الخميس 26/11/2015

لبرج الأسد:

على الجانب المهنى:

سوف تتمكن من اتخاذ مجموعة من القرارات، فالأوقات الصعبة تأتى قبل السراء لتجعلك تدرك قيمة السعادة مما سيمكنك من تجنب الخسائر الكثيرة التى كانت ستحدث لك.

على الجانب العاطفى:

هذه الأيام سوف تعود المشاعر متدفقة بينك وبين الشريك، فهذا يسعده كثيرا، ويشعر بالاهتمام منك.

على الجانب الصحى:

حاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن الامور التى تزيد من نفسيتك سوءاً، وحاول اتباع إرشادات الأطباء كما كتبوها لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يرى علماء الفلك أن عام 2015 من أهم الفترات التى مرت على مواليد برج الاسد، حيث سيتمكنون من تحقيق جميع أحلامهم التى كانوا يحلمون بها على مدار الفترات الماضية، إذا سوف تتحسن معهم الظروف بشكل ملحوظ بعد تمكنهم من إيجاد طرق جديدة لتحسين أمورهم على المستوى المهنى.
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مصر 365

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