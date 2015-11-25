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حظك اليوم برج الحوت الخميس 26/11/2015

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج الحوت الخميس 26/11/2015

لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

تستطيع تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال العمل بفضل قدراتك العقلية الفائقة ولكن احرص على الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.

على الجانب العاطفى:

لابد من أن تكتسب ثقة الشريك مرة أخرى من جديد، ولذلك حاول أن تطور طريقة تعاملك معه إلى الأفضل.

على الجانب الصحى:

لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان كل 3 شهور، حتى تتلاشى تفاقم مشكلتك الصحية أكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد فى هذا العام ليست على ما يرام، فلابد أن يعملون على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال.

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مصر 365

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