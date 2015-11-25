حظك اليوم برج الحوت الخميس 26/11/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

تستطيع تحقيق العديد من الإنجازات فى مجال العمل بفضل قدراتك العقلية الفائقة ولكن احرص على الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.

على الجانب العاطفى:

لابد من أن تكتسب ثقة الشريك مرة أخرى من جديد، ولذلك حاول أن تطور طريقة تعاملك معه إلى الأفضل.

على الجانب الصحى:

لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان كل 3 شهور، حتى تتلاشى تفاقم مشكلتك الصحية أكثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد برج الحوت فى هذا العام ليست على ما يرام، فلابد أن يعملون على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال.