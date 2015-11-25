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حظك اليوم برج الدلو الخميس 26/11/2015

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج الدلو الخميس 26/11/2015

لبرج الدلو:

على الجانب المهنى:
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>يقدر رئيسك فى العمل حجم المجهود الذى قمت به فى الفترة الماضية أثناء إنجاز المهام التى كلفك بها مما يشعره بالسعادة وتوجيه الشكر لك.

على الجانب العاطفى:

حاول أن تتقرب من الحبيب بشكل أكبر وألا تتركه لحاله وشأنه، فهذا الحال لا يرضى به أحد، ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك.

على الجانب الصحى:

حاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك والالام التى تعانى بها فى صدرك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يؤكد علماء الفلك أن أشخاص سيواجهون العديد من التحديات التى تساعدهم على إثبات انفسهم امام زملائهم ورؤسائهم فى العمل، مما يمكنك من الحصول على ترقية او مكافاة مالية فى الايام القليلة القادمة.
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مصر 365

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