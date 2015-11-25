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حظك اليوم برج العذراء الخميس 26/11/2015

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 26/11/2015 حظك اليوم برج العذراء الخميس 26/11/2015

لبرج العذراء:

على الجانب المهنى:

تتلقى هذه الأيام الدعم من مديرك والمحيطين بك فى مجال العمل، مما يساعدك على تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وهذا الأمر يمنحك الشعور بالرضا والسعادة.

على الجانب العاطفى:

تعيش حاليا فترة من الاستقرار العاطفى بينك وبين الشريك، فاحذر أى سلوكيات سخيفة تعكر صفو العلاقة بينكما.

على الجانب الصحى:

حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب للحالة التى تعانى منها منذ اسبوع حتى تعود حالتك الصحية هادئة ومستقرة.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك وخبراء الأبراج، حتى يتمكن مواليد من تحقيق الأهداف قبل انتهاء هذا العام، لابد من العمل الجاد والتفانى فى أدائه حتى يستطيعون الوصول إلى النجاح والأهداف المرجوه التى يتمنوها.

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مصر 365

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