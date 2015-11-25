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لو عايز دماغك قوية زى أينشتاين..إديها سبانخ وحط زرع فى الشقة وبلاش موبايل

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لو عايز دماغك قوية زى أينشتاين..إديها سبانخ وحط زرع فى الشقة وبلاش موبايل لو عايز دماغك قوية زى أينشتاين..إديها سبانخ وحط زرع فى الشقة وبلاش موبايل
على الرغم من أن الكثيرين يشعرون بالقلق والخوف على صحة أجسامهم، لكن هناك أقل بكثير يفكر فى صحة العقل، وهذا أمر خطير للغاية، حيث إن هناك 47.5 مليون شخص فى العالم يعانى من الخرف وهناك 7.7 ملايين حالة جديدة كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الباحثون عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن لدينا عددا غير محدود من الأطعمة غير الصحية، والإلكترونيات والعقاقير، التى أثرت سلباً على الطريقة التى نفكر بها.

وأكد الدكتور مايك داو، مؤلف كتاب "إصلاح ضباب الدماغ" وهو أيضا طبيب نفسانى فى لوس أنجليس، على أن تناول المزيد من حمض الفوليك الذى يمكن أن يساعد فى مكافحة الاكتئاب، ووقف مشاكل الدماغ والخرف والزهايمر عن طريق تعزيز تكوين الخلايا العصبية وتقليل التهاب فى الدماغ، وهو موجود بوفرة فى السبانخ.

وأشار الباحثون إلى النباتات المنزلية هى وسيلة سهلة وفعالة لتنقية الهواء فى المنزل كما أنها تلطف من الروح، ومن أفضل النباتات تشمل "سيدة النخيل"، "القزم" و"زنبق السلام" الفعالين بشكل خاص فى تنظيف الهواء الذى نتنفسه.

وأضاف الباحثون أن الغدد الصنوبرية فى أدمغتنا تنتج هرمون يسمى الميلاتونين فى الظلام الذى يساعد على تنظيم دينا النوم ودورات الاستيقاظ، لافتين أن الاستخدام المستمر للتكنولوجيا الحديثة مثل الاجهزة اللوحية والموبايل التى ينبعث منها الضوء الأزرق توقف إنتاج الميلاتونين فى أدمغتنا، وبالتالى تسبب الأرق الذى له تأثير سلبى على الدماغ.
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