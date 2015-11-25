الزمالك: لن نتسامح مع فيريرا مثل باتشيكو

توعد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق، وتولى مهمة السد القطري بعد رحيله المفاجيء بأيام.

وقال زادة: "لن نترك حق الزمالك هذه المرة، لقد تسامحنا مع جيمي باتشيكو احترامًا لعلاقتنا الجيدة مع مسئولي الشباب السعودي".

وأضاف عبر قناة (النهار رياضة) "ولكن لن نتساهل مع من هرب 21 يومًا، وسافر إلى قطر للتفاوض لتدريب نادٍ آخر، وسنتقدم بشكوى ضده للاتحاد الدولي".

وواصل "لن نستعجل تعيين مدير فني جديد، فلا توجد سيوف على رقاب أعضاء مجلس الإدارة، بل لدينا لاعبين مميزين، وجهاز فني كل فرد به يصلح لقيادة فريق".

وأشار هاني زادة إلى أن إدارة الزمالك ستحسم مصير المدرب الجديد في اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء.