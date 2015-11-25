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الإسماعيلي يتعادل مع الرباط والأنوار وديا قبل السفر لتونس

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الإسماعيلي يتعادل مع الرباط والأنوار وديا قبل السفر لتونس الإسماعيلي يتعادل مع الرباط والأنوار وديا قبل السفر لتونس

تعادل الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف مع الرباط والأنوار في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء.

وأكد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلي أن المباراة شهدت دفع الجهاز الفني بفريقين خلال شوطيها للاطمئنان على حالة كل اللاعبين الفنية والبدنية.

وأشار خضر إلى أن الهدف من إقامة المباراة لم يكن البحث عن نتيجة، ولكن حتى يستعيد اللاعبون حساسية المباريات قبل السفر يوم الأربعاء لتونس للدخول في معسكر مغلق.

وتغادر بعثة الإسماعيلي مطار القاهرة للسفر إلى تونس لخوض معسكر تدريبي يخوض من خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية مع الإفريقي والترجي ومستقبل المرسى.

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