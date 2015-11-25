أمانة الرياض تجند 720 مشرفاً وعاملاً و180 معدة

جندت أمانة منطقة الرياض 720 مشرفاً وعاملاً و180 معدة متطورة لمواجهة حالة الأمطار، وتلقى مركز الطوارئ التابع لها أمس الثلاثاء (129) بلاغاً عقب هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة، وجرى التعامل معها بشكل مباشر وبحسب الخطط المعدة مسبقاً.

وقال ابراهيم الدعيلج مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة إنه تم تجنيد 720 مشرفاً وعاملاً و180 معدة متطورة لمواجهة حالة الأمطار المتوقعة على العاصمة خلال الموسم، مضيفاً أن خطة العمل المعدة تحسباً لأي طارئ ركزت على معالجة أي تجمعات للمياه.

وأردف أن خطة الطوارئ تضمنت مهاما ومسؤوليات كافة الإدارات ذات العلاقة في الأمانة والبلديات مع التأكيد على متابعة العمل على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ.

ودعا الدعيلج المواطنين والمقيمين للاسترشاد بخدمة «حاذر» الذي أطلقته الأمانة مؤخراً والذي يمكن مستخدميه من تفادي مواقع تجمعات الأمطار وتفادياً لعدم دقة المعلومات وتداولها بشكل غير دقيق.

وطالب الجميع بالتعاون مع مركز الطوارئ والإبلاغ عبر الهاتف (940) في حال حدوث أي طارئ، مقدماً الشكر لسكان الرياض على تعاونهم بالتواصل مع المركز لخدمتهم بشكل أسرع، والذي يستقبل على مدار الساعة كافة البلاغات والمقترحات المتنوعة.