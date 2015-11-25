مرور الرياض: 531 حادثاً عقب هطول الأمطار على العاصمة

شهدت العاصمة الرياض يوم أمس (531) حادثاً مرورياً أثناء هطول نتج عنها (25) إصابة.

وتلقى مركز القيادة والتحكم بمرور الرياض يوم أمس (3521) مكالمة تم التعامل معها من قبل فرق المرور بشكل يتلاءم مع الحالة المطرية التي شهدتها الرياض يوم أمس وأمس الأول، كما تلقي المركز بلاغات عن سيارات وإشارات مرورية متعطلة بلغت (81) إشارة مرورية.

وكانت إدارة مرور الرياض وبتوجيه من مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني قد أعدت خطة شاملة للتواجد الميداني خلال الإجارة بإشراف مباشر من مدير الإدارة العميد د. محمد بن شباب البقمي ومتابعة ميدانية من مدير شعبة السير بمرور الرياض العقيد علي بن مهذل القحطاني حيث تم تكثيف التواجد الميداني في التقاطعات الرئيسية ومحاور وطرق المدينة لتنظيم حركة السير وتوجيه قائدي المركبات بالشكل الذي تتطلبه الظروف المناخية والأمطار وكثافة أعداد السيارات.

واشتملت الخطة المرورية على إيجاد طرق بديلة لتحويل الحركة المرورية في عدد من المواقع التي سوف تشهد تجمعات مياه إلى طرق بديله حتى تنتهي الجهات المختصة من عمليات سحب المياه منها.

ودعت إدارة مرور الرياض من يتعرض لحادث مروري -لا قدر الله- إلى إزاحة وإخراج المركبات عن الطريق ومن ثم الإبلاغ عن الحادث، مناشداً قائدي السيارات إلى الحد من الخروج خاصة وقت هطول الأمطار وتوخي الحذر أثناء القيادة وقت هطول الأمطار وعدم الدخول في المستنقعات المائية وتجمعات المياه.