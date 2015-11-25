«الغذاء والدواء» تحذّر من مستحضرات حقن التبييض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جميع مستحضرات حقن التبييض التي تحتوي على مادة (Glutathione) لخطورة استخدامها، وعدم ضمان سلامة ومأمونية ما تحتويه من مواد إضافية في تركيبتها، مشددة على أن هذه المستحضرات غير مسجلة لديها وتسوّق بشكل غير نظامي.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن مفتشيها رصدوا مجموعة من المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة تباع على شكل حقن تحتوي على مادة (Glutathione)، ومنها (RM Glutathione) و(Tatiomax) و(Saluta) و(Reiki) و(Glutax)، ويدعي مروجوها قدرتها على تبييض البشرة عن طريق حقنها وريدياً أو تحت الجلد، وتسوّق بشكل غير نظامي وغير مرخص عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة خطورة هذه المستحضرات، لأن الظروف التصنيعية التي مرت بها غير معرفة، كما أن سلامة ومأمونية ما تحتويه من مواد إضافية في تركيبتها غير مضمونة، إضافة إلى أنها لم تفسح من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، محذرة من الانسياق وراء الادعاءات والإعلانات المضللة التي تروج وتسوق للمستحضرات الصيدلانية مجهولة المصدر وغير المسجلة لديها.

وأوصت بتجنب استهلاك أي مستحضر صيدلاني غير مسجل لدى الهيئة، وعدم شراء المستحضرات الصيدلانية إلا عن طريق المنشآت المرخصة بذلك، وتجنب شراء المستحضرات الصيدلانية عن طريق الإنترنت.