أمير الرياض: خادم الحرمين يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعة الوطنية

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعة الوطنية لما لها من انعكاسات إيجابية على مستقبل الاقتصاد السعودي.

مضيفاً سموه اثناء رعايته توقيع عقد إنشاء مصنع شركة اسمنت اليمامة الجديد مساء البارحة بفندق الريتز كارلتون، انه يجزم بتطلعات أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة في ان يقدموا خدمة كبيرة للشركات المحلية بتزويدها مادة الاسمنت، والوطن دوما يفتخر بابنائه المخلصين وعطاءاتهم التي تسهم في خدمة الوطن.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة اسمنت اليمامة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير في كلمته أن شركة اسمنت اليمامة حرصت منذ البداية على الجودة باعتبارها الضامن الحقيقي لثقة المستهلك في انتاجهم، لذا كانت التقنية الألمانية المعروفة بجودة منتجها خياراً اولياً لهم في مجلس إدارة الشركة. وقال ان الأرقام والمختبرات تشهد على ان منتج اسمنت اليمامة هو الأقوى ليس في السوق السعودي فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض سموه تاريخ وانجازات شركة اسمنت اليمامة والتي بدأت مسيرتها قبل اكثر من نصف قرن من الزمان وبالتحديد عام 1961، على يد صاحب السمو الأمير محمد بن سعود الكبير يرحمه الله لتكون صرحاً صناعياً يسهم في بناء واعمار بلادنا المباركة.

وقال ان الفرحة كانت غامرة والسعادة حاضرة بمعايشة لحظة بداية الإنتاج عام 1966م في الخط الأول بطاقة إنتاجية قدرها 300 طن كلنكر في اليوم لصرح صناعي يدعم المسيرة ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

مشيراً بنفس السياق الى انه مع مرور الزمن واكتساب اسمنت اليمامة لثقة المستهلك السعودي واستمرار النمو العمراني فقد واكبت الشركة ذلك بتوسعة اعمالها وزيادة خطوط انتاجها لتصل في عام 2007 الى سبعة خطوط إنتاجية بطاقة تجاوزت 19 ألف طن كلنكر في اليوم مواكبة للنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المملكة واحتياج السوق.

وقال: انه امتداد للسياسة الحكيمة للشركة للمحافظة على البقاء في القمة فإننا اليوم نحتفل بتوقيع مشروع انشاء مصنع جديد يعتبر أحدث وأكبر مصنع للإسمنت في العالم من حيث الحجم والتقنية الفنية التي صمم عليها ليكون بديلا للمصنع الحالي للشركة مع اكبر واشهر شركة في مجال بناء مصانع الاسمنت وهي شركة تيسن كروب الألمانية.

من جهته قال جهاد عبدالعزيز الرشيد مدير شركة اسمنت اليمامة ان المصنع الجديد يشمل خطي انتاج بطاقة اجمالية تصل الى 20 ألف طن من مادة الكلنكر يوميا بموقع الشركة الجديد في الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لامارة الرياض إضافة الى محطة توليد للكهرباء ومدينة سكنية تشتمل على خدمات صحية وتعليمية واجتماعية.

وبين الرشيد ان القيمة الاجمالية للمشروع ستبلغ حوالي أربعة مليارات و200 مليون ريال والذي سيتم انجازة بمشيئة الله تعالى خلال ال 39 شهرا المقبلة وان الشركة تعمل على تخفيف الاحمال عن الشبكة السعودية للكهرباء بانشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية تغطي الاحتياجات الصناعية والخدمية للمشروع.

بدوره قدم مدير مصنع شركة اسمنت اليمامة المهندس عبداللة إبراهيم السويلم عرضاً متكاملاً للحضور عن الموقع الجديد لمصنع شركة اسمنت اليمامة والذي يمتاز بخدمات كبيرة مساندة عبر توفير وحدات سكنية للموظفين العزاب والمتزوجين عبر حي متكامل من الخدمات يضم جميع المرافق الأساسية.

وقال المهندس السويلم ان الموقع الجديد الواقع في منطقة الحلال الشمالي يبعد عن مدينة الرياض بحدود 80 كم وعن مدينة الخرج بحدود 90 كم, حيث صمم المصنع الجديد على استهلاك للطاقة الحرارية اقل من 800 وحدة حرارية لكل كغم كلنكر واستهلاك للطاقة الكهربائية اقل من 100 كيلو واط في الساعة لكل طن اسمنت.

وقد حضر المناسبة رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والسفير الألماني في المملكة، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في القطاعات الحكومية والرؤساء التنفيذيين لشركات الأسمنت ورجال الأعمال والصناعة.