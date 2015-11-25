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اخبار ليبيا اليوم..نقل 45 جريحا من الجيش إلى تونس ومصر

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اخبار ليبيا اليوم..نقل 45 جريحا من الجيش إلى تونس ومصر اخبار ليبيا اليوم..نقل 45 جريحا من الجيش إلى تونس ومصر
ركزت اخبار ليبيا اليوم على مغادرة 42 جريحاً من الجيش الليبى إلى تونس ومصر لتلقى العلاج، فيما تناولت اخبار ليبيا اليوم استقبال مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جرحى الجيش.

ومن اخبار ليبيا اليوم تصريح مسؤولة المكتب الإعلامى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثى، بأن 30 جريحاً والطفلين اللذين أصيبا إثر سقوط قذيفة هاون بالمعهد الصحى بمنطقة بلعون غادروا إلى تونس عبر مطار الأبرق الدولي لتلقى الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن عشرة جرحى غادروا أيضا إلى عبر منفذ مساعد البري لتلقي العلاج هناك.


>من اخبار ليبيا اليوم استقبال مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، الثلاثاء، قتيلاً واحداً و12 جريحًا من قوات الجيش والوحدات المساندة له من شباب المناطق جراء المعارك الدائرة فى مدينة بنغازى خلال أربعة أيام.

ومن ابرز اخبار ليبيا اليوم افراج السلطات الليبية عن الدفعة الثانية من الصيادين المصريين الـ15 العاملين على متن مركب الصيد "الأميرة منى"، والذين تم احتجازهم فى مدينة مصراتة الليبية، لاختراق المركب المياه الإقليمية الليبية.

وجاء الإفراج بعد جهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية وسفيرنا فى طرابلس، وقال مساعد وزير الخارجية أن هذا يأتى فى إطار توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى للمتابعة المستمرة لأوضاع المصريين فى الخارج وبصفة خاصة المحتجزين منهم فى الدول الأخرى.

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مصر 365

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