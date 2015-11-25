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حيدر بغدادى:سأشارك فى حزب سياسى كبير بعد خسارتى الانتخابات البرلمانية

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حيدر بغدادى:سأشارك فى حزب سياسى كبير بعد خسارتى الانتخابات البرلمانية حيدر بغدادى:سأشارك فى حزب سياسى كبير بعد خسارتى الانتخابات البرلمانية
قال حيدر بغدادى، المرشح الخاسر فى دائرة الجمالية، نه يفكر فى الانضمام لحزب سياسى كبير خلال المرحلة المقبلة لاستكمال ممارسة العمل السياسى به، موضحا أنه سيعلن عن اسم الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف "بغدادى" لـ"اليوم السابع" أنه يتمنى للمرشحين الذين يخوضون جولة الاعادة التوفيق وأن يكون لهم دور فى تطوير دائرة الجمالية، مشيرا إلى أنه سيتعاون خلال الفترة المقبلة مع نواب الدائرة فى خدمة الاهالى من خلال الحزب الذى سيشارك فيه.


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