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مدير عام الأهلى: لم نتلق اعتذارات من نجوم النادى لحضور حفل الرعاية

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مدير عام الأهلى: لم نتلق اعتذارات من نجوم النادى لحضور حفل الرعاية مدير عام الأهلى: لم نتلق اعتذارات من نجوم النادى لحضور حفل الرعاية
قال اللواء محمود علام، مدير عام النادى الأهلى، إن محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، دعا حسن حمدى و محمود الخطيب، موضحاً أنه تم إرسال الدعوات لجميع أعضاء مجلس الإدارة على مدار تاريخ النادى الأهلى، بالاضافة إلى كل وزراء الرياضة و نجوم النادى.

وأضاف محمود علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الأنوار" الذى يقدمه الإعلامى مدحت شلبى، و المذاع على فضائية "ten"، أنه لم ترد الى إدارة النادى اعتذارات من الذين تم دعوتهم عدا حسن صقر لتواجده بالسعودية، موضحاً أن أعضاء مجلس إدارة الأهلى الحالى تم دعوتهم، قائلا:"طبعاً هما أصحاب الفرح".

وأشار مدير عام الأهلى، إلى أن حفل توقيع عقد الرعاية سيكون من السادسة حتى السابعة مساءً ، و سيكون برنامج الحفل مسئولية الشركة الراعية.

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