قيادى بـ"النور" لعمرو أديب: تعرضنا للتشويه ونتيجة الانتخابات غير مرضية

قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن نتيجة مرشحى الحزب السلفى فى الانتخابات البرلمانية غير مرضية على الإطلاق.

وأوضح "عبد العليم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب والمذاع على فضائية "اليوم"، أن الجميع يعلم ابلظروف التى شهدت العملية الانتخابية والتشوهات التى لحقت بها، سواء من المال السياسى الذى تحول إلى مال إجرامى فى قارعة الطرق ورابعة النهار والكل شاهد ذلك فى ظل حالة العزوف الانتخابى، مشيرا إلى أن الحملة التى تعرض لها حزب النور على الفضائيات الخاصة والحكومية شوهت الحزب بدرجة كبير جدا وألقت بظلالها على الأصوات التى تم توجيهها له.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب النور، أن الحزب كان يعمل بين "فكى كماشة" فى الفترة الماضية سواء من القنوات الفضائية الإخوانية الموجهة التى كانت تصب عليهم ليل نهار، فيما يتمثل الفك الثانى من الكماشة فى القنوات الخاصة التى وجهت برامجها للحض على كراهية حزب النور وأعضاءه.