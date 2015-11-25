540 ناقلة بترول وسفينة عبرت القناة بحمولات 37109 ألف طن فى أكتوبر الماضى

كشفت تقارير إحصائية حديثة صادرة عن هيئة قناة السويس أنة خلال شهر أكتوبر الماضى عبرت القناة 321 ناقلة بترول من الاتجاهين محملة بـ 23272 ألف طن وتراوحت الحمولات من اقل من 50 ألف طن وحتى 300 ألف طن كما عبرت 219 سفينة القناة من الاتجاهين بحمولات قدرها 13709 ألف طن وتراوحت حمولات السفن اقل من 50 ألف طن إلى 150 طن.

وأشارت التقارير إلى أن من الشمال إلى الجنوب عبرت 77 ناقلة بترول بحمولة 2238 ألف طن ومن الجنوب عبرت 85 ناقلة بترول بحمولة قدرها 2473 ألف طن.

وفى نطاق حمولات ساكنة من 50 إلى 100 الف طن عبرت من الشمال 40 ناقلة بترول بحمولة قدرها 2764 الف طن ومن الجنوب 23 ناقلة بترول بحمولة قدرها 1506 الف طن، ومن 100 الى 150 عبرت من الشمال 25 ناقلة بحمولة 2896 الف طن ومن الجنوب عبرت 30 ناقلة بترول بحمولة قدرها 3445 الف طن.

وفى نطاق الحمولات الساكنة من 150 إلى 200 الف طن عبرت من الشمال 10 ناقلات بحمولة 1568 الف طن ومن الجنوب 21 ناقلة بحمولة 3328 الف طن ولم تعبر ناقلات بترول في نطاق الحمولات الساكنة من 200 إلى 250 الف طن.

وفى نطاق الحمولات الساكنة من 250 إلى 300 الف طن عبرت من الجنوب 4 ناقلات بترول بحمولة قدرها 1194 الف طن.

>كما عبرت ناقلات في نطاق أكثر من 300 الف طن حمولات ساكن 6 ناقلات من الجنوب بحمولة قدرها 1860 الف طن.

وأضافت التقارير أن سفن بضائع الصب فى نطاق الحمولات اقل من 50 الف طن عبرت من الشمال 45 سفينة بحمولة 1414 ألف طن ومن الجنوب عبرت 16 سفينة بحمولة 564 ألف طن ومن 50 إلى 100 الف طن حمولات ساكنة عبرت من الشمال 87 سفينة بضائع صب بحمولة 5834 ألف طن ومن الجنوب 58 سفينة بحمولة 3749 ألف طن ، ومن 100 إلى 150 ألف طن عبرت من الشمال سفينة واحدة بحمولة 115 ألف طن وفى نطاق الحمولات الساكنة أكثر من 150 ألف طن عبرت من الشمال 9 سفن بحمولة 1633 ألف طن ومن الجنوب 3 سفن بحمولة قدرها 528 ألف طن.

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