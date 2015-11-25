6 أسباب تصيبك بالسمنة.. أهمها العصائر والمياه الغازية

يعتبر التقدم الذى حدث فى المجتمع من أهم الأسباب المؤدية إلى السمنة، حيث ظهرت الأطعمة السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، وأيضا تلعب اللحوم المصنعة دورا أساسيا فى ذلك، والطهى بالسمن والزيوت الصناعية التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والمواد الحافظة، وتجنب الأطعمة المفيدة والتى تحتوى على العناصر الغذائية الهامة من أهم أسباب السمنة.

تؤكد الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن الطهى فى المنزل بالسمن البلدى أو الزبدة أو زيت الزيتون أو عباد الشمس ولكن دون الإسراف فى وضعهم على الطعام، يعد أكثر صحيا ومنخفض السعرات الحرارية عن الأطعمة السريعة، ودون التحرك بالشكل الكافى الذى يساعد على حرق الأطعمة الضارة.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأخطاء التى تحدث أثناء طهى الطعام وتسبب السمنة بشكل كبير، ومنها:

>1- صلصة الطماطم المسبكة الغنية بالدهون، يمكنك طهيها عن طريق وضع الطماطم بعد ضربها فى الخلاط الكهربائى على النار ووضع جميع التوابل وتركها حتى تتسبك.

>2- الإسراف فى وضع الدهون كالسمن البلدى أو الزيت، ولذا عليك التقليل منها قدر المستطاع.

>3- تجنب الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون كالسريعة والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية كالمحشى والبط والوز والحمام، فكل هذه الأطعمة تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولكن بسبب طريقة الطهى الخاطئة، ولذا يمكنك تجنب وضع السمنة أو الزيوت أثناء الطهى، كما يمكنك استخدام الطماطم كما سبق ذكرها، وعليك الإكثار من تناول السمك أو الحبوب.

4- الحركة بركة، ولذا عليك الإكثار من ممارسة الرياضة لأنها تقلل من زيادة الوزن بشكل كبير.

>5- عليك تناول الكثير من الخضراوات والفواكه فهى السر فى الحفاظ على رشاقتك.

>6- الإسراف فى تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، وذلك يرجع إلى طريقة صنعها التى تحتوى على العديد من السكريات.