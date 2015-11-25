بسبب تشابه العلمين التونسى والتركى.. رواد "تويتر" لبوتين: "ركز وأنت بتضرب"

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة مشتركة لعلمى تركيا وتونس، مطالبين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتوخى الحذر، حال قرر ضرب تركيا نظرا لتشابه العلمين، بعد إسقاط تركيا طائرة روسية بالقرب من حدودها مع سوريا.

وفى سياق آخر، طالب عدد من مستخدمى الموقع بوضع علم تونس على البروفايل تضامنا معها بعد التفجير الإرهابى الذى استهدف حافلة للأمن الرئاسى بشارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية، ما أدى لسقوط 12 قتيلا و 20 مصابا.



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