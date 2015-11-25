نادى القضاة: "العدل" تقرر صرف معاش استثنائى لأسر شهداء حادث العريش

أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة،أن وزارة العدل قررت صرف معاش استثنائى ، لأسر شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع صباح أمس الثلاثاء أمام فندق القضاة المقيمين فيه أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية بالعريش.

و أضاف "قنديل" لـ"اليوم السابع"، أن وزير العدل لم يتطرق للحديث عن صرف وديعة أو المبالغ التى نشرتها بعض المواقع الإخبارية ،مشيرا إلى أنه سيكون اكبر معاش استثنائى وأن أسرة الشهداء ستعالج بالكامل فى الصندوق الصحى للقضاة.

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