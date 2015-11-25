سقوط ماكينة حفر عملاقة داخل مغارة بمنجم السكرى وجارى البحث عن قائدها

شهد منجم السكري جنوب البحر الاحمر سقوط أحدى ماكينات الحفر العملاقة داخل مغارة علي عمق 40 متر اسفل سطح الأرض وجارى الآن البحث عن الماكينة وقائدها بعد سقوط الصخور عليها منذ أكثر من 10 ساعات.

وأكد مصدر لـ" اليوم السابع" أن ماكينة الحفر كانت تعمل في منطقة جبلية مفتوحة، مقرر من ضمن الأماكن التي بها نسبة خطورة قليلة، إلا أن المعدة سقطت في عمق جبلى يبلغ 40 متر أسفل سطح الأرض ويجرى الآن البحث والتنقيب من قبل معدات المنجم وشركات المقاولات المختلفة للوصول للمعدة بعد اختفاءها اسفل الصخور الجبلية.

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