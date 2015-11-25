هيثم الحريرى معلقا على حكم حبسه فى أحداث محرم بك: لم أخطر بدعوى ضدى

قال النائب البرلمانى، هيثم أبو العز الحريرى، إن المجتمع المصرى مازال يبحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لن يستخدم الحصانة فى أعمال منافية للقانون.

وأوضح "الحريرى"، أن الحكم الصادر ضده بالسجن فى إحدى القضايا "غيابى" ولم يخطر بشكل رسمى بإقامة دعوى قضائية ضده، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من مرة أن هناك مظاليم فى السجون وأن وجود مظلوم واحد فى السجن عبء على الوطن.

وأضاف الحريرى، خلال حواره مع الاعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten، أن شخصا قال إنه رآه، عقب خروجه من المسجد فى أحداث محرم بك ضد شباب حركة تمرد واستهدافهم من قبل جماعة الاخوان، يقوم بتحريض عدد من الأشخاص للقيام بأعمال شغب وعنف ضد المتظاهرين، مؤكدا أن محضر التحريات أثبت عدم صحة الواقعة، مشيرا إلى أن وكيل النيابة للأسف أضاف اسمه فى قرار إحالة المجرمين للقضاء بالقلم الجاف، مطالبا التفتيش القضائى بالبحث فى بعض القضايا لإظهار الحقيقة.

ونعى النائب البرلمانى، المستشار عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة وباقى القضاة والمجندين الذين استشهدوا صباح أمس فى أحداث العريش خلال العملية الارهابية التى استهدفت فندق إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية 2015 .

وأضاف الحريرى، أن العمليات الارهابية لن تثنى الشعب المصرى عن محاربة الإهاب ودحره وبناء الدولة القوية، مضيفا أن القضاة المصريين بقامتهم الشامخة لن ترهبهم يد الإرهاب الآثمة أو تثنيهم عن الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

تأجيل محاكمة هيثم الحريرى فى اتهامه بتكدير السلم لجلسة 24 فبراير

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