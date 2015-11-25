مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمنهور

شهدت قبل قليل قرية رجب التابعة لزاوية غزال بدمنهور، حادثة مؤسفة، حيث اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من أهالى عائلة واحدة لخلافات على إزالة شجرة مزروعة بنهر الطريق.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من المقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور بالحادث.

وانتقل على الفور لمكان الحادث اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والعقيد محمد الديب مفتش المباحث و4 مجموعات قتالية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الأوضاع وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين عدد من أهالى عائلة واحدة لخلافات على إزالة شجرة مزروعة بنهر الطريق.

أسفرت المشاجرة عن مصرع " أحمد. م. ا " 42 سنة مزارع جراء إصابته بجرح طعنى نافذ واستخراج أحشائه، وإصابة 5 آخرين بينهم "يوسف. إ. ا "، " كريم. م. ا " بجروح متفرقة بالجسم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

توصلت تحريات المقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة " محمد. إ. ا " وشقيقة عمرو"، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمان وجار تحرير محضر بالواقعة.