«تنفيذي الشارقة» يناقش التطوير الحكومي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب سمو الحاكم.

استعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، ومستجدات العمل في المشروعات الخدمية التي تنفذها الإمارة في مختلف مدنها ومناطقها.

واعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة التخطيط والمساحة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وتهدف المذكرة إلى تفعيل آليات التعاون والربط الإلكتروني بين الطرفين وتبادل المعلومات والدراسات التي تخدم تطوير العملية الإسكانية، وتدريب الموظفين وتقديم الاستشارات الفنية.

وأصدر المجلس القرار رقم (44) لسنة 2015 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2015 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وتعديلاته.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الاجتماع، اطلع المجلس على تجهيزات فعاليات إمارة الشارقة لليوم الوطني 44 والمقرر إقامتها في منتزه الشارقة الوطني ابتداءً من يوم الأحد 29 11 2015 على مدار خمسة أيام من الساعة 5 إلى الساعة 11 مساءً، وتتضمن العديد من الفعاليات والمبادرات بمشاركة من الجهات الحكومية وكافة فئات المجتمع.