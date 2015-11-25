حاكم الشارقة يلتقي أحمد خليفة السويدي

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس بمكتب صاحب السمو الحاكم معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بمعاليه ومرافقيه، متبادلاً معهم الأحاديث الودية.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل.

كما حضر اللقاء رؤساء الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأقام صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة مأدبة غداء على شرف معالي أحمد خليفة السويدي.