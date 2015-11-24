تأجيل إعادة محاكمة مالكة عمارة لوران لـ24 يناير وإخلاء سبيلها

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود طه سالم، تأجيل جلسة إعادة محاكمة مالكة عقار لوران المحكوم عليها بالسجن المشدد لمدة 17 عاما إلى جلسة 24 يناير المقبل للدفاع، مع إخلاء سبيلها لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، وذلك بعد اتهامها بالقتل والإصابة الخطأ لـ36 شخصا من سكان العمارة.

كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد ذكى مريكب، قد عاقبت المتهمة "هانم.م.ا" 70 عاما، مالكة "عمارة الموت"، بالسجن المشدد لمدة 17 عاما عن ثلاث تهم هى "سبعة سنوات بتهمة القتل والإصابة الخطأ لـ36 شخصل من سكان العمارة، وخمس سنوات بتهمة استعمال أوراق تراخيص مزورة، وخمس سنوات ثانية بتهمة ترميم الطابق الأول بدون ترخيص"، ومصادرة أوراق التراخيص المزورة، وإحالة الدعوى المدنية لمحكمة مختصة.

كما عاقبت المحكمة كل من المهندس حسام أمين مصطفى، بالسجن 10 سنوات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور وباقى التهم، والمهندس محمد محمد عبد الوهاب بالسجن 5 سنوات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور، فى قضية انهيار "عقار الموت" بلوران، والذى راح ضحيته 36 قتيلا وإصابة 3 من السكان عام 2007، بعد قبول محكمة النقض أوراق القضية وإعادة محاكمتهما من جديد بعد صدور حكم ضدهما بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمه الترميم بدون ترخيص وتزوير واستعمال محرر مزور بدون وجه حق.