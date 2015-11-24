مدير العلاقات العامة بالأهلي للغندور: لن نقبل أي أعذار.. أهلا بك وبمرتضى منصور

قال سمير عدلي مدير العلاقات العامة بالنادي الأهلي إنه لن يقبل أي أعذار من الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق.

الأهلي وجه دعوة إلى خالد الغندور لحضور حفل الرعاية التي تنظمه القلعة الحمراء مع شركة صلة السعودية.

الغندور اعتذر عن عدم الحضور للحفل، وصرح بأنه لن يحضر بسبب ردود الأفعال السلبية من جانب بعض الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب ما صرح به لاعب الزمالك الأسبق.

لكن بعد ذلك طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك من خالد الغندور حضور الحفل وعدم الالتفات للانتقادات.

وبعدها اتصل سمير عدلي ببرنامج خالد الغندور على قناة LTC، وقال له: "أهلا بك في النادي الأهلي دوما. أنت وسيادة المستشار مرتضى منصور".

وتابع "لن نقبل أعذارا. النادي الأهلي هو بيتك ورجاء لا تغضب من أي شخص".

وكانت دعوات الأهلي للحفل قد شهدت الكثير من ردود الأفعال، سواء بسبب دعوة رموز للزمالك ولاعبين رحلوا عن القلعة الحمراء، أو بسبب عدم دعوة أخرين.

وعقب سمير عدلي "لو كان الأمر بيدنا لوجهنا الدعوة إلى 90 مليون مصري، لكن للأسف العدد محدود".

ورد خالد الغندور "أتشرف بدعوة الأهلي. وتلك الدعوة تفتح الباب لأن نحب بعضنا البعض".