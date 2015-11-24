بالفيديو..النيابة الإدارية: تلقينا طلبات من القضاة للإشراف على الانتخابات بشمال سيناء

قدم المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم النيابة الإدارية، العزاء فى شهداء القضاة والشرطة والمدنيين فى الحادث الإرهابى الغاشم على أحد الفنادق بالعريش، مشدداً على أن ذلك لن ينال من عزيمة القضاة الذين هم صخرة يتحطم عليها الإرهاب ومخططاته.>وأضاف "جلال"، فى تصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، :"كلنا فداء للوطن وترابه.. من بداية اليوم تلقينا طلبات كثيرة من القضاة تريد الاشراف على العملية الانتخابية فى جميع اللجان بمراكز محافظة شمال سيناء ورفع طلباتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات".

وأوضح أن قضاة مصر ومستشاريها جزء من نسيج الوطن ومستعدون للتضحية من أجل الشعب والوطن، وتابع:" لن ينتصر الإرهاب الجبان ونحن فداء ".

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