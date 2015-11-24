ياسر برهامى لقواعد "النور" بعد خسارة الانتخابات:"لا تيأسوا مِن روح الله"

وجه الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، رسالة إلى قواعد حزب النور بعد خسارة الحزب السلفى المرحلة الثانية من الانتخابات بـ"ألا ييأسوا مِن روح الله".

وقال برهامى فى رسالته إلى قواعد النور، والتى نشرها قواعد الحزب عبر صفاحتهم الرسمية،:"أقول لشبابنا ورجالنا ونسائنا في كل مكان ، بذلتم كل ما في وسعكم –أدعو الله أن يجعله خالصًا لوجهه- خذلكم مَن خذلكم، وخالفكم مَن خالفكم، وشمت بكم مَن شمت، وكل ذلك لا يضركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة مِن أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة".

وأضاف برهامى :"لا تيأسوا مِن روح الله إنه لا ييأس مِن روح الله إلا القوم الكافرون، اختلطوا بالناس، وادعوهم إلى الله، وأوصلوا لهم صوت الحق، تحملوا الأذى في سبيل الله -واحرصوا على وحدة بلدكم ومصلحته، وحافظوا على كل سبب يؤدي إلى عصمة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم- إياكم أن تغيروا مِن منهجكم الذي التزمتم به، ديانةً لله لا لدنيا تصيبونها أو منصب تتبوَّءون، أكثروا مِن الذكر والدعاء وحسن العبادة والتضرُّع إلى الله عز وجل ".

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