ياسر برهامى لقواعد "النور" بعد خسارة الانتخابات:"لا تيأسوا مِن روح الله"

وقال برهامى فى رسالته إلى قواعد النور، والتى نشرها قواعد الحزب عبر صفاحتهم الرسمية،:"أقول لشبابنا ورجالنا ونسائنا في كل مكان ، بذلتم كل ما في وسعكم –أدعو الله أن يجعله خالصًا لوجهه- خذلكم مَن خذلكم، وخالفكم مَن خالفكم، وشمت بكم مَن شمت، وكل ذلك لا يضركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة مِن أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة".
وأضاف برهامى :"لا تيأسوا مِن روح الله إنه لا ييأس مِن روح الله إلا القوم الكافرون، اختلطوا بالناس، وادعوهم إلى الله، وأوصلوا لهم صوت الحق، تحملوا الأذى في سبيل الله -واحرصوا على وحدة بلدكم ومصلحته، وحافظوا على كل سبب يؤدي إلى عصمة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم- إياكم أن تغيروا مِن منهجكم الذي التزمتم به، ديانةً لله لا لدنيا تصيبونها أو منصب تتبوَّءون، أكثروا مِن الذكر والدعاء وحسن العبادة والتضرُّع إلى الله عز وجل ".
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