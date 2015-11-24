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مباحث التموين تلقى القبض على مسئولين بـ"التعليم" لإتجارهم بالكتب المدرسية

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مباحث التموين تلقى القبض على مسئولين بـ"التعليم" لإتجارهم بالكتب المدرسية مباحث التموين تلقى القبض على مسئولين بـ"التعليم" لإتجارهم بالكتب المدرسية
كشفت الإدارة العامة لمباحث عن تورط مسئولين عهدة بوزارة التربية والتعليم بتسريب كتب مدرسية محظور تداولها بالأسواق إلى أصحاب المكتبات لبيعها ، رغم أنه من المفترض توزيعها على الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة حيث تم التحفظ على 100 ألف كتاب لدى اصحاب المكتبات.

فيما قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بإلقاء القبض على اثنين من مسؤلى العهدة بوزارة التربية والتعليم لقيامهما بتسريب الكتب إلى أصحاب المكتبات رغم حظر تداولها خارج المدارس واقتصار توزيعها على الطلاب فقط.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تلاعب البعض فى الكتب المدرسية وقيام البعض بتهريبها لأصحاب المكتبات المدرسية وبيعها بالمخالفة وأنه تم تشكيل مجموعات عمل لضبط المخالفين.

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مصر 365

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