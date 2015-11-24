الرئيس التونسى يزور مصابى الحادث الإرهابى بمستشفى قوات الأمن

توجه رئيس الجمهورية التونسى، الباجى قايد السبسى، مساء اليوم الثلاثاء إلى مستشفى قوات الأمن الداخلى بالمرسى للإطمئنان على عدد من مصابى الهجوم الارهابى الذى استهدف حافلة الأمن الرئاسى بشارع محمد الخامس بالقرب من حزب التجمع الدستورى الديمقراطى سابقا، وذلك وفقا للإذاعة التونسية.

ومن جهته، أفاد الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، معز السيناوي، - فى تصريح - أنه تم تسجيل استشهاد 12أمنيا وإصابة 20 آخرين حتى الآن، مضيفا أن 17 من بين المصابين حالتهم مستقرة وأن 3 آخرين بصدد إجراء عملية جراحية فى مستشفى شارل نيكول.. مشددا أن تونس دخلت مرحلة جديدة فى حربها على الإرهاب خاصة وأن الارهابيين استهدفوا قلب العاصمة هذه المرة.