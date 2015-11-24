أخبار اليمن اليوم.. عبد ربه منصور يزور قاعدة العند العسكرية

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن أخبار اليمن اليوم الزيارة التى قام بها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لقاعدة العند العسكرية فى محافظة لحج، جنوبى اليمن، حيث اطلع على حجم الاستعدادات العسكرية بها.

وتستقر الحكومة اليمنية الشرعية وعلى رأسها هادى فى مدينة عدن جنوبى اليمن، التى تم تحريرها قبل أشهر من قبضة المتمردين.

وتعد العند أكبر قاعدة عسكرية فى اليمن، وبها مطار حربى مجهز ووحدات للمدفعية والدبابات والمشاة، واستعادت القوات الموالية للشرعية السيطرة عليها فى أغسطس الماضى بعد أن كانت تحت سيطرة الميليشيات المتمردة.

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك، تفجير المتمردين الحوثيين جسورا فى محافظة تعز بجنوب غرب اليمن، لإعاقة تقدم القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى المدعومة من التحالف العربى.

وكانت القوات الموالية لهادى قد بدأت هجوما واسعا فى 16 نوفمبر، لطرد الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح، وبحسب محللين، تعد استعادة تعز، مدخلا لتأمين جنوب البلاد والتقدم نحو الوسط والشمال.

وقالت المصادر إن الحوثيين قاموا بتفجير عدد من الجسور المؤدية الى مدينة الراهدة (ثانى كبرى مدن المحافظة) للحد من تقدمهم اليها".

ومن أخبار اليمن اليوم أيضا، أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية فى محافظة صنعاء أنها قطعت طريق صنعاء - مأرب بشكل كامل ومنعت عبور ميليشيات الحوثيين وصالح باتجاه صرواح بمأرب وإعاقة أى تقدم لها.

وقال مصدر قيادى بالمقاومة فى تصريح له إن المقاومة تصدت لمحاولات الميليشيات السيطرة على مواقع فى منطقة بنى ظبيان بمديرية خولان شرق العاصمة صنعاء وشق طرق وخطوط إمداد للالتفاف على الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية الذى يتقدم بمنطقة صرواح بمحافظة مأرب.