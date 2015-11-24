مرتضى يسب مانويل جوزيه بألفاظ خارجة على الهواء: لو راجل يرجع مصر

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي بقوله: "لو راجل يرجع مصر".

وكان مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي قد وصف مرتضى منصور بالمعتوه وبالمجنون، بعد رحيل مواطنه جوزفالدو فيريرا عن منصب مدرب الزمالك.

وقال جوزيه لـFilGoal.com إن مشكلة الزمالك تكمن في رغبة رئيس النادي بأن يصبح مدرب الفريق وطبيبه ورئيسه.

ورد مرتضى منصور عبر قناة LTC "وجهت بلاغا للنائب العام والسلطات وأنتظر عودته إلى مصر. لو راجل يرجع".

ثم استفاض "هذا شخص حقير. مخمور طوال الوقت، هو وفيريرا الذي يدافع عنه".

وتابع "البطولات التي فاز بها الأهلي في عهده ليست بسببه، بل بسبب أبو تريكة وبركات وغيرهما من النجوم".

وأضاف "البرتغاليون سرقوا أمريكا، والجميع علم أنهم نصابين".

وأكمل "لو رجال يقرب من مصر مانويل جوزيه ده".

وصرح منصور أن فيريرا رحل بسبب المال فقط، مفصحا "والدليل أنه تعاقد مع السد القطري سريعا بعد رحيله بأيام، وفي فترة لم تشهد أي احتكاكات بينهما فقط".

وأكد منصور أنه لن يتعاقد مع مدير فني أجنبي أخر، مفصحا "أبحث عن مدرب ألماني محترم".