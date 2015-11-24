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بالفيديو..محلل سياسى روسى: طائراتنا دمرت 1000 ناقلة بترول فى سوريا معظمها تركية

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بالفيديو..محلل سياسى روسى: طائراتنا دمرت 1000 ناقلة بترول فى سوريا معظمها تركية بالفيديو..محلل سياسى روسى: طائراتنا دمرت 1000 ناقلة بترول فى سوريا معظمها تركية
قال أندريا أستيانوف، المحلل السياسى الروسى، إن إسقاط تركيا للطائرة الروسية فى الأراضى السورية يعد انتقاما لما أسماه الزعامة التركية، موضحاً أنه منذ عدة أيام قصفت الطائرات الروسية ناقلات البترول المهرب من الحقول التى يسيطر عليها التنظيم الإرهابى "داعش" أثناء ذهابها إلى تركيا.

وأضاف "أستيانوف"، فى اتصال هاتفى من روسيا لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن قرابة 1000 ناقلة بترول تم تدميرها الأيام الماضية معظمها تركية، وكان على متنها رجال مخابرات أتراك، وتابع:" تركيا تكبدت عدة مئات من الضحايا".

وشدد على أن تركيا انحازت إلى صفوف "داعش" وارتكبت جريمة فى حق روسيا، لافتاً إلى أن موسكو ستدعم أكراد سوريا الذين يسعون إلى "حكم ذاتى".


>- الرئاسة التركية : الطائرة التى اسقطها الطيران التركى روسية
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>- تحطم طائرة حربية فى سوريا قرب الحدود مع تركيا
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- تركيا تعلن إسقاط طائرة عسكرية قرب حدودها مع سوريا
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