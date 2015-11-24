أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"كتائب المقاومة الوطنية" بغزة تطلق صاروخ "قاسم" باتجاه البحر مداه 70 كم

Google+ Print
"كتائب المقاومة الوطنية" بغزة تطلق صاروخ "قاسم" باتجاه البحر مداه 70 كم "كتائب المقاومة الوطنية" بغزة تطلق صاروخ "قاسم" باتجاه البحر مداه 70 كم
أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ تجريبى من نوع (قاسم) ويصل مداه 70 كيلو متر باتجاه البحر.

وأوضحت الكتائب أن صاروخ "قاسم" نسبة إلى الشهيد الأسير عمر القاسم "مانديلا فلسطين"، مؤكدة أنها قامت بإطلاق الصاروخ باتجاه البحر يوم الجمعة الماضى، في إطار التدريب والاستعداد لأى مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلى.

وشددت كتائب المقاومة الوطنية أن صمتها لن يطول أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.


>- الرئاسة التركية : الطائرة التى اسقطها الطيران التركى روسية
>
>- تحطم طائرة حربية فى سوريا قرب الحدود مع تركيا
>

- تركيا تعلن إسقاط طائرة عسكرية قرب حدودها مع سوريا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365