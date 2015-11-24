"كتائب المقاومة الوطنية" بغزة تطلق صاروخ "قاسم" باتجاه البحر مداه 70 كم

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ تجريبى من نوع (قاسم) ويصل مداه 70 كيلو متر باتجاه البحر.

وأوضحت الكتائب أن صاروخ "قاسم" نسبة إلى الشهيد الأسير عمر القاسم "مانديلا فلسطين"، مؤكدة أنها قامت بإطلاق الصاروخ باتجاه البحر يوم الجمعة الماضى، في إطار التدريب والاستعداد لأى مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلى.

وشددت كتائب المقاومة الوطنية أن صمتها لن يطول أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.

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